Сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны. Ранее Ткачуку инкриминировали избиение и унижение курсантов.

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Что известно об увольнении Ткачука

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял решение об увольнении генерал-лейтенанта Павла Ткачука с должности начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушений, выявленных ГИМО,

– говорится в сообщении.

Там добавили, Владимир Зеленский поручил Минобороны немедленно исправить ситуацию, сложившуюся, поэтому уже 18 декабря Ткачук был уволен.

Напомним, что увольнение начальника Национальной академии Павла Ткачука анонсировали еще 6 декабря. Добавим, что курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове сообщали о случаях травли, унижений и буллинга.