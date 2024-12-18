Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони. Раніше Ткачуку інкримінували побиття та приниження курсантів.

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Що відомо про звільнення Ткачука

Міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення про звільнення генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, Володимир Зеленський доручив Міноборони негайно виправити ситуацію, що склалася, тому вже 18 грудня Ткачука було звільнено.

Нагадаємо, що звільнення начальника Національної академії Павла Ткачука анонсували ще 6 грудня. Додамо, що курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові повідомляли про випадки цькування, принижень і булінгу.