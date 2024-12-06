Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду, інформує 24 Канал з посиланням на Hromadske.ua.

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Павла Ткачука звільнять

Відповідне рішення вже ухвалили.

Що стосується Ткачука – рішення по ньому вже ухвалене. Він у найкоротший час буде звільнений,

– повідомив Гаврилюк.

Зазначимо, що курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові розповідали про випадки цькування, приниження та булінгу; відсутність необхідних ліків в медпункті; низьку якість харчування; "ротну касу", коли курсанти скидаються на різні потреби (купівлю принтера, паперу, мийних засобів тощо); звільнення у ручному режимі тощо. Окрім того, звільнення курсантам надавали лише якщо за ним приїжджають батьки або дружина.

Один з авторів скарги – курсант Олександр Попович – приїхав свідчити до Тимчасової слідчої комісії у парламенті. У відповідь під час шикування начкурсу попередив його, що "стосовно нього проведуть службове розслідування".

Тоді Попович попросив поставити питання, але отримав нецензурну відповідь. Через публічні приниження курсант залишив стрій, через що йому оголосили сувору догану, а матеріали розслідування передали до ДБР для порушення кримінальної справи щодо непокори. Попович у відповідь подав у суд на виш.