Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству, информирует 24 Канал з ссылкой на Hromadske.ua.

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Павла Ткачука уволят

Соответствующее решение уже приняли.

Что касается Ткачука – решение по нему уже принято. Он в кратчайшие сроки будет уволен,

– сообщил Гаврилюк.

Отметим, что курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове рассказывали о случаях травли, унижения и буллинга; отсутствие необходимых лекарств в медпункте; низкое качество питания; "ротную кассу", когда курсанты сбрасываются на различные нужды (покупку принтера, бумаги, моющих средств и т.д.); увольнение в ручном режиме и тому подобное. Кроме того, освобождение курсантам предоставляли только если за ним приезжают родители или жена.

Один из авторов жалобы – курсант Александр Попович – приехал свидетельствовать во Временную следственную комиссию в парламенте. В ответ во время построения начкурса предупредил его, что "в отношении него проведут служебное расследование".

Тогда Попович попросил задать вопрос, но получил нецензурный ответ. Из-за публичных унижений курсант покинул строй, из-за чего ему объявили строгий выговор, а материалы расследования передали в ГБР для возбуждения уголовного дела о неповиновении. Попович в ответ подал в суд на вуз.

Кто такой Павел Ткачук