Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству, информирует 24 Канал з ссылкой на Hromadske.ua.
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Павла Ткачука уволят
Соответствующее решение уже приняли.
Что касается Ткачука – решение по нему уже принято. Он в кратчайшие сроки будет уволен,
– сообщил Гаврилюк.
Отметим, что курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове рассказывали о случаях травли, унижения и буллинга; отсутствие необходимых лекарств в медпункте; низкое качество питания; "ротную кассу", когда курсанты сбрасываются на различные нужды (покупку принтера, бумаги, моющих средств и т.д.); увольнение в ручном режиме и тому подобное. Кроме того, освобождение курсантам предоставляли только если за ним приезжают родители или жена.
Один из авторов жалобы – курсант Александр Попович – приехал свидетельствовать во Временную следственную комиссию в парламенте. В ответ во время построения начкурса предупредил его, что "в отношении него проведут служебное расследование".
Тогда Попович попросил задать вопрос, но получил нецензурный ответ. Из-за публичных унижений курсант покинул строй, из-за чего ему объявили строгий выговор, а материалы расследования передали в ГБР для возбуждения уголовного дела о неповиновении. Попович в ответ подал в суд на вуз.
Кто такой Павел Ткачук
- Павел Ткачук (род. 13 июля 1955, Пузырьки, Винницкая область) – генерал-лейтенант (2010 год).
- С сентября 2009 года – начальник Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
- 69-летний Павел Ткачук также депутат Львовского облсовета от "Слуги народа".