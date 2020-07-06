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Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
5 июля , 06:40 Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
Юлія Гілей
Дистанционно или в школе: как начнется новый учебный год для учеников
4 июля , 15:05 Дистанционно или в школе: как начнется новый учебный год для учеников
Ігор Саджениця
ВНО для абитуриентов на заочное обучение могут отменить: Шкарлет объяснил причину
15:29, 4 июля ВНО для абитуриентов на заочное обучение могут отменить: Шкарлет объяснил причину
Жители Донбасса и дети погибших медиков смогут поступить в вузы без ВНО: решение Рады
14:41, 3 июля Жители Донбасса и дети погибших медиков смогут поступить в вузы без ВНО: решение Рады
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ВНО по физике 2020: опубликованы правильные ответы
12:23, 3 июля ВНО по физике 2020: опубликованы правильные ответы
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