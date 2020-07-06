Некоторые родители столкнулись с ситуацией, когда их ребенок во время карантина был дома, но детский сад или частная школа не возвращают деньги за эти месяцы, хотя не предоставляли своих услуг. Что делать, чтобы вернуть свои деньги – читайте в материале.

Ответы на все вопросы предоставил юрист Евгения Кузнецова, пишет Освіторія.

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Должны ли родители, чьи дети учатся в частных школах или детсадах, платить за те дни, когда заведение не работало?

По словам юристки, здесь важно учитывать три фактора:

Индивидуальный договор обучения, который родители ребенка заключали с частными заведениями.

В частности, для каждого отдельного случая родителям нужно проанализировать следующие условия договора:

порядок оплаты услуг обучения;

права и обязанности сторон;

ответственность сторон.

Чтобы точно все понять, стоит обратиться к любому адвокату. Если вы покажете ему договор об обучении, то получите детальную пошаговую инструкцию по возврату средств за обучение.

Было ли проведено дистанционное обучение с вашим ребенком?

На карантине с 12 марта ученикам, дошкольникам и студентам запретили посещать учебные заведения на законодательном уровне.

23 марта МОН сообщило школам, как в условиях карантина учителя работают с учениками, которые находятся дома – с помощью технологов. То есть проходило так называемое дистанционное обучение.



Дистанционное обучение / Фото Укринформ

Поэтому если частные заведения проводили дистанционное обучение ваших детей — это не является нарушением условий договора. В судебном порядке это будет определено как оказание услуг, поэтому в этом случае родители должны будут оплатить предоставленные услуги обучения.

Что делать, если вы заплатили, но услуги обучения не получили?

Если обучение во время карантина для вашего ребенка не предоставлялось, то родители имеют полное право требовать возврата своих средств, если за обучение была уплачена предоплата.

Родители, чьи дети в частной школе во время карантина обучались в дистанционной форме, если они недовольны качеством предоставления образовательных услуг, могут написали претензию школе, что качество дистанционного образования не соответствует качеству очного образования. В таком случае можно требовать компенсацию средств в размере 30 % за карантинное время.

Что делать, если детсад не оказывал услуги во время карантина и не возвращает деньги

Складывались у некоторых родителей и такие ситуации, когда частный детсад во время карантина не работал и не предоставлял дистанционных услуг для ребенка, а теперь отказывается компенсировать родителям деньги за несколько месяцев, которые ребенок провел дома.

Что делать? В этой ситуации родители могут требовать возврата средств за непредоставленные услуги, если нет конкретных прописанных обязательств в договоре обучения.

Здесь на стороне родителей статья 906 Гражданского кодекса Украины: "Убытки, причиненные заказчику невыполнением или ненадлежащим выполнением договора о предоставлении услуг за плату, подлежат возмещению исполнителем, в случае наличия его вины, в полном объеме, если иное не установлено договором".

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Но частное образовательное учреждение может использовать часть вторую статьи 903 Гражданского кодекса Украины о невозможности выполнить договор о предоставлении услуг, возникшей не по вине исполнителя. Так, эпидемия как раз относится к случаям, которые делают невозможным оказание услуг.



Во время карантина невозможно было проводить офлайн-обучение / Фото gp.gov

Здесь ситуация неоднозначная: детсад точно сможет доказать, что он не виновен во внедрении карантина и невыполнении договора. В таком случае суд определит разумную сумму, которую родителям все же придется заплатить.

Но юрист отмечает, что у родителей есть все основания требовать возврата уплаченных денежных средств за трехразовое питание, бассейн, кружки: эти услуги точно не предоставлялись в полном объеме.

Пошаговая инструкция для родителей: что делать, если частный детсад или школа отказывается возвращать родителям деньги, если правда на стороне родителей? Куда обращаться?

Сначала напишите письмо о возврате средств за непредоставленные услуги исполнителю (школе или детсаду). Ожидайте ответа в течение одного месяца. В случае получения отказа можете обратиться к образовательному омбудсмену по возврату средств за неоказанную услугу обучения. Также можете обратиться в Государственную службу качества образования,

– говорит Евгения Кузнецова.

После проведенного административного обжалования родители могут обратиться в суд. В Украине действуют бесплатные центры оказания правовой помощи, которые помогут взрослым составить исковое заявление на бесплатной основе.