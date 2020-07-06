Деякі батьки зіткнулися з ситуацією, коли їхня дитина під час карантину була вдома, але дитячий садок чи приватна школа не повертають гроші за ці місяці, хоча не надавали своїх послуг. Що робити, щоб повернути свої гроші – читайте у матеріалі.

Відповіді на всі питання надав юристка Євгенія Кузнєцова, пише Освіторія.

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Чи повинні батьки, чиї діти навчаються в приватних школах або дитсадках, платити за ті дні, коли заклад не працював?

За словами юристки, тут важливо враховувати три фактори:

Індивідуальний договір навчання, який батьки дитини укладали з приватними закладами.

Зокрема, для кожного окремого випадку батькам потрібно проаналізувати наступні умови договору:

порядок оплати послуг навчання;

права та обов’язки сторін;

відповідальність сторін.

Щоб точно все зрозуміти, варто звернутися до будь-якого адвоката. Якщо ви покажете йому договір про навчання, то отримаєте розлогу покрокову інструкцію щодо повернення коштів за навчання.

Чи було проведено дистанційне навчання з вашою дитиною?

На карантині з 12 березня учням, дошкільнятам і студентам заборонили відвідувати заклади освіти на законодавчому рівні.

23 березня МОН повідомило школи, як в умовах карантину вчителі мають працюють з учнями, які перебувають удома – за допомогою технологів. Тобто проходило так зване дистанційне навчання.



Дистанційне навчання / Фото Укрінформ

Тому якщо приватні заклади проводили дистанційне навчання ваших дітей — це не є порушенням умов договору. У судовому порядку це буде визначено як надання послуг, тому в цьому випадку батьки повинні будуть сплатити надані послуги навчання.

Що робити, якщо ви заплатили, але послуги навчання не отримали?

Якщо навчання під час карантину для вашої дитини не надавалися, то батьки мають повне право вимагати повернення своїх коштів, якщо за навчання було сплачено передоплату.

Батьки, чиї діти в приватній школі під час карантину навчались у дистанційній формі, якщо вони незадоволені якістю надання освітніх послуг, можуть написали претензію школі, що якість дистанційної освіти не відповідає якості очної освіти. У такому випадку можна вимагати компенсацію коштів у розмірі 30 % за карантинний час.

Що робити, якщо дитсадок не надавав послуги під час карантину і не повертає гроші

Складалися у деяких батьків і такі ситуації, коли приватний дитсадок під час карантину працював і не надавав дистанційних послуг для дитини, а тепер відмовляється компенсувати батькам кошти за кілька місяців, які дитина провела вдома.

Що робити? У цій ситуації батьки можуть вимагати повернення коштів за ненадані послуги, якщо немає конкретних прописаних зобов’язань у договорі навчання.

Тут на стороні батьків стаття 906 Цивільного кодексу України: "Збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, у разі наявності його вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором".

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Але приватний освітній заклад може використовувати частину другу статті 903 Цивільного кодексу України про неможливість виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця. Так, епідемія якраз належить до випадків, які унеможливлюють надання послуг.



Під час карантину неможливо було проводити офлайн-навчання / Фото gp.gov

Тут ситуація неоднозначна: дитсадок точно матиме змогу довести, що він не винен у запровадженні карантину та невиконанні договору. У такому разі суд визначить розумну суму, яку батькам все ж доведеться сплатити.

Але юристка наголошує, що у батьків є всі підстави вимагати повернення сплачених коштів за триразове харчування, басейн, гуртки: ці послуги точно не надавалися в повному обсязі.

Покрокова інструкція для батьків: що робити, якщо приватний дитсадок чи школа відмовляється повертати батькам кошти, якщо правда на стороні батьків? Куди звертатися?

Спершу напишіть листа щодо повернення коштів за ненадані послуги виконавцю (школі чи дитсадку). Очікуйте відповіді протягом одного місяця. У разі отримання відмови можете звернутися до освітнього омбудсмена щодо повернення коштів за ненадані послуги навчання. Також можете звернутися до Державної служби якості освіти України,

– каже Євгенія Кузнєцова.

Після проведеного адміністративного оскарження батьки можуть звернутися до суду. В Україні діють безкоштовні центри надання правової допомоги, які допоможуть дорослим скласти позовну заяву на безкоштовній основі.