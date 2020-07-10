Служба образовательного омбудсмена провела опрос среди родителей касаемо дистанционного обучения. Выяснилось, что меньше трети родителей довольны тем, как работали школы вместе с учителями ради обучения.

Опрос проводился в конце учебного года среди 8 тысяч человек, сказал Сергей Горбачев в интервью Главкому.

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По его словам, почти треть родителей улучшили свое отношение к педагогам. Между тем около половины опрошенных не изменили свое отношение к школе, а еще у 19% респондентов ухудшилось отношение к заведению образования.

"27% улучшение отношения и 19% ухудшение – является абсолютно доказанным фактом того, что все опасения учителей, что кто-то их сознательно дискредитирует, абсолютно безосновательны", – отметил Горбачев.

Образовательный омбудсмен также заверил, что здесь все зависит от учителя и от того, как работает конкретная школа.

Отчет об опросе можно посмотреть по ссылке.

Добавим, что сейчас в правительстве работают над разработкой механизма, по которому ученики будут учиться с 1 сентября. В частности, рассматривают условия для обучения как в привычном, так и в дистанционном режимах.