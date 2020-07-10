Менше третини батьків задоволені тим, як працювали школи та вчителі на карантині
Служба освітнього омбудсмена провела опитування серед батьків щодо дистанційного навчання. З’ясувалося, що менше третини батьків задоволені тим, як спрацювали школи разом з вчителями заради навчання.
Опитування проводилось наприкінці навчального року серед 8 тисяч людей, сказав Сергій Горбачов в інтерв’ю Главкому.
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За його словами, майже третина батьків покращили своє ставлення до педагогів. Натомість близько половини опитаних не змінили своє ставлення до школи, а ще у 19% респондентів погіршилося ставлення до закладу освіти.
"27% покращення ставлення і 19% погіршення – є абсолютно доконаним фактом того, що всі побоювання вчителів, що хтось їх свідомо дискредитує, абсолютно безпідставні", – зазначив Горбачов.
Освітній омбудсмен також запевнив, що тут все залежить від вчителя та від того, як працює конкретна школа.