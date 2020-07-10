Служба освітнього омбудсмена провела опитування серед батьків щодо дистанційного навчання. З’ясувалося, що менше третини батьків задоволені тим, як спрацювали школи разом з вчителями заради навчання.

Опитування проводилось наприкінці навчального року серед 8 тисяч людей, сказав Сергій Горбачов в інтерв’ю Главкому.

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За його словами, майже третина батьків покращили своє ставлення до педагогів. Натомість близько половини опитаних не змінили своє ставлення до школи, а ще у 19% респондентів погіршилося ставлення до закладу освіти.

"27% покращення ставлення і 19% погіршення – є абсолютно доконаним фактом того, що всі побоювання вчителів, що хтось їх свідомо дискредитує, абсолютно безпідставні", – зазначив Горбачов.

Освітній омбудсмен також запевнив, що тут все залежить від вчителя та від того, як працює конкретна школа.