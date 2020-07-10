В правительстве работают над разработкой механизма, по которому ученики будут учиться с 1 сентября. Рассматривают условия для обучения как в привычном, так и в дистанционном режимах. Результаты наработок обещают представить в течение 7 – 10 дней.

В Минздраве надеются, что школьники все-таки смогут пойти в школу с 1 сентября, вернуться к привычному режиму обучения, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Для этого разрабатываем механизмы, как они будут учиться. В частности, условия для обучения в привычном формате, а также в дистанционном режиме и сочетание обоих вариантов,

– заявил Степанов.

По его словам, министерства здравоохранения и образования работают над правилами и алгоритмами процесса обучения.

Министр отметил, что в течение 7-10 дней механизмы четко распишут и обнародуют.

К слову, в Минздраве ранее заявляли, что рассматривают возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах.

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