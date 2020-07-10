В Минздраве заявили, что в течение недели разработают механизм обучения школьников с 1 сентября
В правительстве работают над разработкой механизма, по которому ученики будут учиться с 1 сентября. Рассматривают условия для обучения как в привычном, так и в дистанционном режимах. Результаты наработок обещают представить в течение 7 – 10 дней.
В Минздраве надеются, что школьники все-таки смогут пойти в школу с 1 сентября, вернуться к привычному режиму обучения, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.
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Для этого разрабатываем механизмы, как они будут учиться. В частности, условия для обучения в привычном формате, а также в дистанционном режиме и сочетание обоих вариантов,
– заявил Степанов.
По его словам, министерства здравоохранения и образования работают над правилами и алгоритмами процесса обучения.
Министр отметил, что в течение 7-10 дней механизмы четко распишут и обнародуют.
К слову, в Минздраве ранее заявляли, что рассматривают возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах.
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Что говорил об учебе с 1 сентября Зеленский
- По словам президента, сейчас в Украине нет второй волны заболевания коронавирусом.
- Поэтому он выразил надежду, что дети смогут пойти в школу.
- Однако Украина технически является не готовой к дистанционному обучению. Потому что для этого вся территория страны должна быть обеспечена интернетом, включая 3G и 4G.