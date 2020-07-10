У МОЗ заявили, що протягом тижня напрацюють механізм навчання школярів з 1 вересня
В уряді працюють над розробкою механізму, за яким учні навчатимуться з 1 вересня. Розглядають умови для навчання як у звичному, так і в дистанційному режимах. Результати напрацювань обіцяють представити протягом 7 – 10 днів.
У МОЗ сподіваються, що школярі таки зможуть піти у школу з 1 вересня, повернутися до звичного режиму навчання, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.
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Для цього розробляємо механізми, як вони будуть навчатися. Зокрема, умови для навчання у звичному форматі, а також у дистанційному режимі та поєднання обох варіантів,
– заявив Степанов.
За його словами, міністерства охорони здоров’я та освіти працюють над правилами та алгоритмами процесу навчання.
Міністр зазначив, що протягом 7 – 10 днів механізми чітко розпишуть та оприлюднять.
До слова, у МОЗ раніше заявляли, що розглядають можливість обмеження одночасного перебування дітей в класах.
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Що казав про навчання з 1 вересня Зеленський
- За словами президента, наразі в Україні немає другої хвилі захворювання на коронавірус.
- Тому він висловив сподівання, що діти зможуть піти до школи.
- Однак Україна технічно є неготовою до дистанційного навчання. Тому що для цього вся територія країни має бути забезпечена інтернетом, зокрема 3G і 4G.