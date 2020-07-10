В уряді працюють над розробкою механізму, за яким учні навчатимуться з 1 вересня. Розглядають умови для навчання як у звичному, так і в дистанційному режимах. Результати напрацювань обіцяють представити протягом 7 – 10 днів.

У МОЗ сподіваються, що школярі таки зможуть піти у школу з 1 вересня, повернутися до звичного режиму навчання, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Для цього розробляємо механізми, як вони будуть навчатися. Зокрема, умови для навчання у звичному форматі, а також у дистанційному режимі та поєднання обох варіантів,

– заявив Степанов.

За його словами, міністерства охорони здоров’я та освіти працюють над правилами та алгоритмами процесу навчання.

Міністр зазначив, що протягом 7 – 10 днів механізми чітко розпишуть та оприлюднять.

До слова, у МОЗ раніше заявляли, що розглядають можливість обмеження одночасного перебування дітей в класах.

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