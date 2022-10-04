В Европе процент гораздо выше: сколько выпускников украинских вузов находят работу

Значительная часть выпускников вузов в Украине находит работу. Однако статистика по сравнению с европейскими странами не слишком оптимистичная.

Директор международного научного центра по корпоративному управлению Александр Костюк рассказал, что МОН провел первый соответствующий в истории страны национальный электронный мониторинг. Его результаты показали значительное различие между данными в Украине и других европейских странах.

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Какое количество украинцев находит работу после окончания вуза

Так, только 59% выпускников украинских вузов находят работу. Это, по словам Костюка, свидетельствует о многолетней разбалансированности системы образования и рынке труда.

Сколько выпускников европейских вузов находят работу

При этом в Европе показатель трудоустройства выпускников с 2014 по 2021 год вырос с 79,5 до 84,9%. В 2022 году уже 85% выпускников находят работу.

В 12 европейских странах показатель трудоустройства выпускников превышает 90%. Это:

Нидерланды;

Мальта;

Германия;

Эстония;

Литва;

Венгрия;

Словения;

Швеция;

Финляндия;

Австрия;

Ирландия;

Латвия.

Интересно, что среди этих стран есть все три страны Балтии, которые в начале 2000-х страдали от безработицы и оттока талантливой молодежи в другие страны мира.

– подчеркивает эксперт.

В то же время в Великобритании минимум 60% каждого вуза должны по окончании учебы находить работу. Это новое требование всех университетов и институтов страны. В противном случае деятельность такого учебного заведения может быть запрещена.

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