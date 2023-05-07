"Ребенок – на грани": украинец сравнил нагрузку в школах Украины и Германии

7 мая 2023, 19:31
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Украинец Тарас Чопилко рассказал, как его сын-школьник получал образование в немецкой школе. При этом сравнил учебную нагрузку в Германии и Украине.

Сын украинца учится в пятом классе. Свои впечатления он высказал в комментариях к посту главы МОН на фейсбуке Оксена Лисового.

Важно В МОН сделали заявление об уменьшении учебной нагрузки на учеников

Украинец сравнил нагрузку в школах Украины и Германии

Украинец рассказал: когда его пятиклассник учился в немецкой школе, то успевал после уроков отдохнуть, посетить спортивную тренировку и затем сделать одну-две задачи по математике и языку.

В украинской школе, по словам отца ученика, учебная программа содержит на 2 – 3 предмета больше. Поэтому ребенок, уточнил Чопилко, после школы едва успевает с учебой, чтобы посетить тренировки. Затем сидит до 23 или 24 часов и выполняет домашние задания по всем предметам.

Школьник при этом, по словам отца, находится на грани от такой нагрузки. А от спорта уже не получает удовольствия, когда отдает себе отчет, сколько задач ему дали сделать домой.

Возможно наши дети и умнее зарубежных ровесников, но они точно и несчастнее их,
– считает Чопилко Тарас.

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Как МОН будет возвращать украинских учеников из-за границы

  • Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, как наше государство будет возвращать своих учеников из-за границы. При этом назвал две крайности.
  • Первая: сейчас Украина теряет связь с украинскими учениками, которые из-за войны уехали за границу.
  • Вторая: ученики за границей перестают овладевать украинской программой. Или вынуждены изучать две программы параллельно – зарубежную и украинскую. Однако дети из-за этого колоссально перегружены.
  • Министр подчеркнул, что МОН должен разработать алгоритм зачисления академических результатов детей из тех школ, где учатся украинские школьники, по всем универсальным предметам.
Автор: Марія Волошин