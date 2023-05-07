"Ребенок – на грани": украинец сравнил нагрузку в школах Украины и Германии

Украинец Тарас Чопилко рассказал, как его сын-школьник получал образование в немецкой школе. При этом сравнил учебную нагрузку в Германии и Украине.

Сын украинца учится в пятом классе. Свои впечатления он высказал в комментариях к посту главы МОН на фейсбуке Оксена Лисового.

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Украинец сравнил нагрузку в школах Украины и Германии

Украинец рассказал: когда его пятиклассник учился в немецкой школе, то успевал после уроков отдохнуть, посетить спортивную тренировку и затем сделать одну-две задачи по математике и языку.

В украинской школе, по словам отца ученика, учебная программа содержит на 2 – 3 предмета больше. Поэтому ребенок, уточнил Чопилко, после школы едва успевает с учебой, чтобы посетить тренировки. Затем сидит до 23 или 24 часов и выполняет домашние задания по всем предметам.

Школьник при этом, по словам отца, находится на грани от такой нагрузки. А от спорта уже не получает удовольствия, когда отдает себе отчет, сколько задач ему дали сделать домой.

Возможно наши дети и умнее зарубежных ровесников, но они точно и несчастнее их,

– считает Чопилко Тарас.

Можно ли как спасти школьников от чрезмерной нагрузки и что позволит улучшить качество украинского образования даже во время войны, читайте в материале 24 Канала "Школа научит или разрушит: как спасти украинских учеников от "гранита науки".

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