В Польше признают аттестаты по окончании украинского 9 класса. Как и результаты ВНО.

Следовательно, по результатам ВНО украинских абитуриентов могут принять в польские ЗВО. Также поляки рассматривают возможность включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов.

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Признают ли польские вузы результаты украинского ВНО

Вице-премьер-министр Ирина Верещук отметила, что объединение с поляками является залогом развития и безопасности. А главными инструментами, с которых это объединение начинается, есть образование и речь. По ее словам, Украина должна не на словах, а на деле интегрироваться в европейское пространство.

Также в Украине работают над механизмом признания и зачисления результатов польской матуры (выпускных экзаменов) при поступлении в украинские вузы.

Что интересно, польский язык планируют включить в список предметов ВНО.

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Украинских школьников будут готовить к НМТ в Польше

Украинские школьники смогут в Польше пройти подготовку к составлению украинского НМТ.

Подготовку к НМТ открывает фонд "Несокрушимая Украина". Ее могут пройти все желающие в 12 городах Польши. Преимуществом занятий является то, что они проходят офлайн.

Занятия состоят из 4 основных предметов:

украинского языка;

истории Украины;

математики;

иностранного языка (английский).

Записаться или записать в программу своего ребенка можно на сайте проекта.