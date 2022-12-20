Зачтут ли в Украине оценки детям, которые из-за войны учатся в школах ЕС
Источник:НУШ
Более 2 миллионов украинских детей из-за войны войны вынуждены учиться в зарубежных учебных заведениях. При этом большинство из них параллельно продолжает получение образования в украинских школах.
Так, находящиеся за рубежом школьники обязательно должны посещать местные школы. Дети и их родители переживают, что после возвращения в свои украинские учебные заведения оценки ученикам не засчитают.
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Как учатся украинские дети за границей
Чтобы не покинуть учебу в украинской школе, детям-беженцам предложили выбрать из следующих форматов обучения:
- дистанционная форма – если он предусмотрен в школе, где учился ребенок до переезда;
- экстернат – самостоятельное и в ускоренном режиме овладение учебной программой;
- семейная форма – обучение ребенка организуют родители, а ученик проходит итоговую оценку и аттестацию.
Как будут засчитывать оценки
Если родители подавали заявление об отчислении ребенка из украинской школы, по возвращении из-за границы им нужно будет подавать еще одну о зачислении. Так:
- если ребенок получит документ о завершении за границей 9 или 11 класса, ему следует обратиться в государственный информационно-имиджевый центр МОН. Учреждение должно подтвердить сертификат и уровень знаний школьника;
- ученикам других классов, которые завершили обучение, школа может предоставить справку о изучаемых предметах и темах и оценке.
Специальную форму этой справки не предусмотрели. Однако чем больше данных об обучении ребенка будет содержать документ, тем лучше.
Как быть с предметами, которые не изучали за границей
Те предметы, которые ребенок не изучал в зарубежной школе (украинский язык, литература, история Украины), он должен овладеть самостоятельно или с помощью своих учителей. Впоследствии ученик должен пройти оценку по этим предметам. Затем педагогический совет решит, переводить ли ребенка в следующий класс.
Все остальные оценки из зарубежной школы причислят. Однако учителя будут также смотреть, какие темы изучили ученики, ведь украинские и иностранные учебные программы отличаются. При этом следует учитывать только те темы, которые в украинской школе изучались в соответствующем классе.
Если в информационной справке из школы за рубежом нет уточнений по изученным темам, родители должны попросить иностранное учебное заведение их предоставить.
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Как учатся украинские школьники за границей
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:
- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.
Как сообщила член группы исследований в сфере политики развития человеческого капитала Центра экономической стратегии (ЦЭС) Анна Сахно, из-за нападения России 43% украинских детей вынуждены учиться за рубежом. Это более 2,2 миллионов учеников.