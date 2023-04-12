Об этом сообщил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. При этом рассказал о трудностях в процессе обучения школьников из Украины.

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С какими проблемами сталкиваются украинские ученики за границей

Горбачев подчеркнул: образовательные системы разных стран очень отличаются. Это создает для украинских учеников специфические проблемы.

Образовательный омбудсмен при этом заметил: первая и самая главная проблема – языковая. Она имеет два аспекта. Первый – языковой барьер, когда ребенок и его родители не знают язык страны, в которой находятся. Вторая – связана с тем, что дети из Украины за границей якобы ходят в украинскую школу, но там де-факто преподают по-русски.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Это действительно большая проблема, потому что иногда эти российские школы маскируются под украинские. За этим следует очень внимательно следить. Таких случаев не очень много, но они есть,

– подчеркнул Горбачев.

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Также он рассказал о другой проблеме – отличии образовательных систем.

По словам омбудсмена, во многих европейских странах жесткое образовательное законодательство. Согласно ему, ребенок обязательно должен ходить в местную школу. Поэтому родителям для начала следует изучить особенности образовательной системы страны, в которую они выехали с детьми.

Еще одной проблемой для родителей-беженцев является то, что их дети впоследствии очень оторваны от украинской системы образования.