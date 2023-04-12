Про це повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. При цьому розповів про труднощі у процесі навчання школярів з України.

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З якими проблемами стикаються українські учні за кордоном

Горбачов наголосив: освітні системи різних країн дуже відрізняються. Це створює для українських учнів специфічні проблеми.

Освітній омбудсмен при цьому зауважив: перша і найголовніша проблема – мовна. Вона має два аспекти. Перший – мовний бар'єр, коли дитина та її батьки не знають мови країни, в якій перебувають. Друга – пов'язана із тим, що діти з України за кордоном нібито ходять в українську школу, але там де-факто викладають російською.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Це дійсно є великою проблемою, бо іноді ці російські школи маскуються під українські. За цим потрібно дуже уважно стежити. Таких випадків не дуже багато, але вони є,

– наголосив Горбачов.

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Також він розповів про іншу проблему – відмінність освітніх систем.

За словами омбудсмена, у багатьох європейських країнах – жорстке освітнє законодавство. Відповідно до нього, дитина обов'язково має ходити до місцевої школи. Тож батькам для початку варто добре вивчити особливості освітньої системи країни, в яку вони виїхали з дітьми.

Ще однією проблемою для батьків-біженців є те, що їхні діти згодом – дуже відірвані від української системи освіти.