Про це повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. При цьому розповів про труднощі у процесі навчання школярів з України.
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З якими проблемами стикаються українські учні за кордоном
Горбачов наголосив: освітні системи різних країн дуже відрізняються. Це створює для українських учнів специфічні проблеми.
Освітній омбудсмен при цьому зауважив: перша і найголовніша проблема – мовна. Вона має два аспекти. Перший – мовний бар'єр, коли дитина та її батьки не знають мови країни, в якій перебувають. Друга – пов'язана із тим, що діти з України за кордоном нібито ходять в українську школу, але там де-факто викладають російською.
Це дійсно є великою проблемою, бо іноді ці російські школи маскуються під українські. За цим потрібно дуже уважно стежити. Таких випадків не дуже багато, але вони є,
– наголосив Горбачов.
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Також він розповів про іншу проблему – відмінність освітніх систем.
За словами омбудсмена, у багатьох європейських країнах – жорстке освітнє законодавство. Відповідно до нього, дитина обов'язково має ходити до місцевої школи. Тож батькам для початку варто добре вивчити особливості освітньої системи країни, в яку вони виїхали з дітьми.
Ще однією проблемою для батьків-біженців є те, що їхні діти згодом – дуже відірвані від української системи освіти.