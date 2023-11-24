Школы в Киеве могут изменить формат работы
Источник:КГГА
Школам Киева 27 ноября рекомендуют изменить формат работы. В этот день власти советуют организовать работу в смешанном формате.
Все из-за неблагоприятных погодных условий. 27 ноября в столице прогнозируют снегопад.
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В школах Киева могут изменить формат обучения
Для учащихся, которые будут находиться в школах, обеспечат очное обучение. Для тех учеников, которые из-за погодных условий останутся дома – дистанционное.
Решение было принято во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Так, школы в Киеве 27 ноября будут работать офлайн. Отправлять ли ребенка в учебное заведение или оставить дома учиться дистанционно, будут решать родители.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Детские сады будут работать в обычном режиме.
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Когда зимние каникулы в школах Киева 2023 – 2024
- В школах столицы в этом учебном году будут зимние каникулы.
- Они продлятся две недели.
- На отдых от обучения учащиеся пойдут 23 декабря 2023 и не будут учиться до 7 января 2024 включительно.
- Первоклассники будут отдыхать еще дополнительно в течение 19 – 25 февраля 2024 года.