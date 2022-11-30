Могут заработать в другом формате: какие изменения ждут криворожские школы и сады

Учебные заведения Кривого Рога активно готовят к очной учебе. При этом главным приоритетом является безопасность детей.

Так, формат обучения детей в Кривом Роге может вскоре измениться. В частности, после новогодних каникул.

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Как будут учиться дети в Кривом Роге

Советник начальника военной администрации Кривого Рога Александр Пискун на брифинге сообщил, что после новогодних каникул учебные заведения города могут заработать оффлайн.

Власти Кривого Рога намерены разрешить школам, детским садам, ДЮСШ, музыкальным школам перейти на офлайн-работу. Однако только тем, кто имеет надежные хранилища и укрытия.

Каждое заведение или класс будет самостоятельно решать, какой режим работы выбрать – онлайн или офлайн – путем голосования родителей,

– уточнил Пискун.

При этом, по словам чиновника, окончательное решение будут принимать в связи с ситуацией со светом и безопасности в регионе.

К слову, уже более 70 образовательных заведений совершили ремонты укрытий. Еще в 18 продолжаются – их планируют завершить до конца года.

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Как учатся дети в Украине

Киев

С 28 ноября школьники в Киеве будут учиться с 09:00 до 16:00.

Город ввел режим минимум до начала зимних каникул.

Какой график обучения будет в следующем году, будет решаться уже в январе, сообщили в КГГА.

‍ Также чиновники сообщили, что ученики, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Повторение пройденного на следующем уроке обязательно.

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