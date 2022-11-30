Так, формат обучения детей в Кривом Роге может вскоре измениться. В частности, после новогодних каникул.
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Как будут учиться дети в Кривом Роге
Советник начальника военной администрации Кривого Рога Александр Пискун на брифинге сообщил, что после новогодних каникул учебные заведения города могут заработать оффлайн.
Власти Кривого Рога намерены разрешить школам, детским садам, ДЮСШ, музыкальным школам перейти на офлайн-работу. Однако только тем, кто имеет надежные хранилища и укрытия.
Каждое заведение или класс будет самостоятельно решать, какой режим работы выбрать – онлайн или офлайн – путем голосования родителей,
– уточнил Пискун.
При этом, по словам чиновника, окончательное решение будут принимать в связи с ситуацией со светом и безопасности в регионе.
К слову, уже более 70 образовательных заведений совершили ремонты укрытий. Еще в 18 продолжаются – их планируют завершить до конца года.
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Как учатся дети в Украине
Киев
- С 28 ноября школьники в Киеве будут учиться с 09:00 до 16:00.
- Город ввел режим минимум до начала зимних каникул.
- Какой график обучения будет в следующем году, будет решаться уже в январе, сообщили в КГГА.
- Также чиновники сообщили, что ученики, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Повторение пройденного на следующем уроке обязательно.
Ровно
- С 28 ноября учебу в школах и детсадах Ровно возобновляют.
- Учебные заведения будут работать в обычном режиме. Согласно тому, какую форму обучения они избрали – очную или смешанную.
- Если в школе не будет света – уроки будут продолжаться в течение светового дня, сообщил мэр города Александр Третяк.
Полтава
- Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что дети снова возвращаются к очной учебе. Изменения вступают в силу уже с 28 ноября.
- Возобновляют работу школы и детсады.
- Учащиеся, обучавшиеся онлайн, продолжат получать образование в таком же формате.
Кировоградщина
- В Кропивницком две школы будут учиться очно, шесть – дистанционно, остальные 30 – в смешанной форме, сообщила глава городского управления образования Лариса Костенко.
- С 28 ноября учиться онлайн в александрийских школах технически невозможно, уточнил мэр Сергей Кузьменко. Поэтому в общине восстанавливают смешанную форму обучения. Родители согласились с таким решением.
- При этом до конца войны дистанционная форма обучения не будет отменена. Если выключать свет, задание учащимся будут давать на самостоятельную проработку. После этого школьники будут посылать свои материалы на проверку учителям.
- Директор областного департамента образования и науки Эльза Лещенко также сообщила, что в блекаут в Кировоградской области из 453 школ на смешанной и очной формах обучались 63% школьников.
- Там, где нет укрытий, дети круглогодично учатся на дистанционной или смешанной формах.
Ровенщина
- оффлайн – 188 школ;
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️ по смешанной системе– 240 школ;
- онлайн – 118 школ.
Тернополь
- Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что все школьники города будут учиться в рамках светового дня – до 16 часов.
- Такой график будет действовать, пока не стабилизируется ситуация с электроэнергией, добавил глава города.