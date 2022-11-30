Так, формат навчання дітей у Кривому Розі може невдовзі змінитися. Зокрема, після новорічних канікул.

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Як вчитимуться діти у Кривому Розі

Радник начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Пискун на брифінгу повідомив, що після новорічних канікул заклади освіти міста можуть запрацювати офлайн.

Влада Кривого Рогу має намір дозволити школам, дитячим садкам, ДЮСШ, музичним школам перейти на офлайн-роботу. Однак лише тим, які мають надійні сховища та укриття.

Кожен заклад чи клас самостійно вирішуватиме, який режим роботи обрати – онлайн чи офлайн – шляхом голосування батьків,

– уточнив Пискун.

При цьому, за словами чиновника, остаточне рішення ухвалюватимуть, зважаючи на ситуацію зі світлом та безпеку у регіоні.

До слова, вже у понад 70 освітніх закладах звершили ремонти укриттів. Ще у 18 тривають – їх планують завершити до кінця року.

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Київ

Із 28 листопада школярі у Києві вчитимуться із 09:00 до 16:00 години.

Так, місто запровадило режим мінімум до початку зимових канікул.

Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні, повідомили у КМДА.

‍Також чиновники повідомили, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.

Рівне