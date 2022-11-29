Свет выключают часто и надолго: как учатся и готовятся к НМТ школьники в Одессе

Из-за отключения света в украинских школьников есть значительные проблемы с учебой. Школы при этом вынуждены подстраиваться под ситуацию.

Система школьного образования в Одессе также подстраивается к аварийным отключениям электроэнергии. Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, как учиться детям в таких условиях в Одессе. А также о том, как дальше будут работать школы в городе.

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Как учиться, если нет света

Буйневич рассказала, что ранее сфера образования в Одессе подстраивалась под почасовые отключения света. Однако сейчас свет вообще выключают вне графиков.

При этом она предоставила несколько полезных советов по обучению в отсутствие света. Так, чиновница советует родителям и детям:

загрузите учебники, если нет бумажных, или распечатайте несколько страниц;

заряжайте гаджеты своевременно;

пользуйтесь пунктами несокрушимости;

следите, чтобы ребенок при наличии света подсоединился к урокам;

по возможности контролируйте выполнение задач в Google-классе или других платформах.

Как будут работать школы во время отключений

Каникулы в школах Одессы пока не предусмотрены. При этом учителям не будут запрещать излагать новые темы, проводить контрольные работы и ставить оценки. Школы, которые работают в автономном режиме, будут иметь время работы до 16:00.

Для тех, чье отключение света совпадает с графиками, ничего не изменится.

Если ребенок не может попасть в школу из-за отсутствия света, чиновница советует родителям обратиться к директору школы. Из таких детей формируют группы по параллелям. Им предлагают темы уроков и ссылку на их запись. Однако, если есть возможность, лучше приходить в школу.

Что делать одиннадцатиклассникам

Для выпускных классов через неделю сформируют кабинеты в школе с укрытием, где дети смогут учиться очно.

Для каждого класса выберут кабинет в ближайшей школе.

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Как учатся дети в Украине

Киев

С 28 ноября школьники в Киеве будут учиться с 09:00 до 16:00.

Город ввел режим минимум до начала зимних каникул.

Какой график обучения будет в следующем году, будет решаться уже в январе, сообщили в КГГА.

‍Также чиновники сообщили, что ученики, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Повторение пройденного на следующем уроке обязательно.

Ровно

С 28 ноября учебу в школах и детсадах Ровно возобновляют.

Учебные заведения будут работать в обычном режиме. Согласно тому, какую форму обучения они избрали – очную или смешанную.

Если в школе не будет света – уроки будут продолжаться в течение светового дня, сообщил мэр города Александр Третяк.

Полтава

Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что дети снова возвращаются к очной учебе. Изменения вступают в силу уже с 28 ноября.

Возобновляют работу школы и детсады.

Учащиеся, обучавшиеся онлайн, продолжат получать образование в таком же формате.

Кировоградщина

В Кропивницком две школы будут учиться очно, шесть – дистанционно, остальные 30 – в смешанной форме, сообщила глава городского управления образования Лариса Костенко.

С 28 ноября учиться онлайн в александрийских школах технически невозможно, уточнил мэр Сергей Кузьменко. Поэтому в общине восстанавливают смешанную форму обучения. Родители согласились с таким решением.

При этом до конца войны дистанционная форма обучения не будет отменена. Если выключать свет, задание учащимся будут давать на самостоятельную проработку. После этого школьники будут посылать свои материалы на проверку учителям.

Директор областного департамента образования и науки Эльза Лещенко также сообщила, что в блекаут в Кировоградской области из 453 школ на смешанной и очной формах обучались 63% школьников.

Там, где нет укрытий, дети круглогодично учатся на дистанционной или смешанной формах.

Ровенщина