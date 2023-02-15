Украина будет взаимно с соседней страной признавать документы об образовании

Украина и Румыния будут взаимно признавать документы об образовании. Соответствующее решение приняло украинское правительство.

Так, 14 февраля во время заседания Кабмина был одобрен проект распоряжения КМУ "О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о взаимном признании документов об образовании".

Читайте Признают ли польские вузы результаты украинского ВНО

Украина и Румыния будут признавать документы по образованию

В соответствии с соглашением Украина и Румыния будут признавать документы о полученном образовании по разным уровням, изданным в этих странах. А также документы о периодах обучения.

Однако говорится о документах об образовании, выданные признанными аккредитованными учебными заведениями обоих государств в соответствии с их действующим законодательством.

Среди заинтересованных сторон – поступающие в вузы, студенты, аспиранты, работники разных сфер деятельности.

К теме "Рискируем потерять целое поколение": чем опасны потери в образовании Украины из-за войны

Признают ли польские вузы результаты украинского ВНО