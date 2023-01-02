Украинские студенты смогут бесплатно учиться в США
2 января 2023, 11:19Читати новину українською
Источник:Посольство США в Украине
Студенты из Украины получили возможность получать образование в муниципальном колледже в США бесплатно. Они могут учиться так в течение года.
Однако чтобы иметь возможность учиться в этом колледже, нужно быть совершеннолетним и зачисленным в украинский колледж или вуз. При этом знать английский.
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Украинские студенты смогут бесплатно учиться в США
Обучение в американском колледже будет проходить по следующим программам:
- аграрный сектор;
- управление в бизнесе;
- раннее школьное образование;
- социальная сфера;
- инженерия;
- медиа и коммуникации;
- туризм и отельное дело.
К слову, программа не предусматривает получения диплома американского образца.
Дедлайн для подачи заявки – 20 января 2023г.
Как принять участие – можете узнать по ссылке.
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Украинские студенты могут бесплатно учиться в Австрии
- Студенты Украины могут бесплатно учиться в государственных университетах Австрии. Их на 1,5 года освободили от оплаты за обучение.
- Соответствующий приказ обнародовали в Министерстве образования Австрии. В начале полномасштабной войны это министерство разрешило украинским студентам не платить за обучение в летнем семестре 2022 года.
- Впоследствии студентам из Украины разрешили не платить за обучение и за зимний 2022 – 23 и летний семестр 2023 года.
- Это решение касается 2150 украинских студентов, получающих образование в одном из 22 государственных университетов или в одном из 14 университетов педагогического образования Австрии.