Даже несмотря на отключение света: сколько детей в Украине посещает школы
Источник:Сергей Шкарлет
На 5 декабря обучение длится почти в 13 тысячах школ Украины. Большинство детей посещают школы.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт подчеркнул, что учителя достойно держат образовательный фронт. При этом обеспечивают непрерывность обучения учащихся.
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Как учатся школьники в Украине
По словам министра Шкарлета, в Украине:
- около 8,2 тысяч школ работают очно и смешано;
- почти 4,7 тысячи – онлайн.
В украинских школах учится около 4 миллионов учеников. При этом:
- оффлайн – более 1 миллиона;
- смешано – почти 1,2 миллиона;
- онлайн – почти 1,8 миллиона.
Кстати, в школах нашего государства функционирует более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учатся почти 40 тысяч учащихся с особыми потребностями.
Также, по словам главы МОН, более 166 тысяч школьников-переселенцев и почти 90 тысяч – из ТОТ учатся в школах Украины.
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Как учиться, когда нет света
Заместитель директора департамента институционального аудита Государственной службы качества образования Украины Елена Святенко рассказала, как школьникам учиться, если нет света.
- не менее 30% "дистанционки" должно происходить синхронно; остальные темы можно рассмотреть в асинхронном режиме (учащиеся прорабатывают материалы на онлайн-платформах самостоятельно, когда имеют к ним доступ);
- учителя с 2020 года наполняют "папки" своих дисциплин на обучающих платформах школ. Итак, выработана определенная база, которой учащиеся могут пользоваться сейчас;
- учителям следует пересмотреть, какие темы можно объединить, интегрировать с темами других предметов, отдать на самостоятельную обработку учащимся, а какие – рассматривать только синхронно.