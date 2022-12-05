Даже несмотря на отключение света: сколько детей в Украине посещает школы

На 5 декабря обучение длится почти в 13 тысячах школ Украины. Большинство детей посещают школы.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт подчеркнул, что учителя достойно держат образовательный фронт. При этом обеспечивают непрерывность обучения учащихся.

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Как учатся школьники в Украине

По словам министра Шкарлета, в Украине:

около 8,2 тысяч школ работают очно и смешано;

почти 4,7 тысячи – онлайн.

В украинских школах учится около 4 миллионов учеников. При этом:

оффлайн – более 1 миллиона;

смешано – почти 1,2 миллиона;

онлайн – почти 1,8 миллиона.

Кстати, в школах нашего государства функционирует более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учатся почти 40 тысяч учащихся с особыми потребностями.

Также, по словам главы МОН, более 166 тысяч школьников-переселенцев и почти 90 тысяч – из ТОТ учатся в школах Украины.

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Как учиться, когда нет света

Заместитель директора департамента институционального аудита Государственной службы качества образования Украины Елена Святенко рассказала, как школьникам учиться, если нет света.