"Реагировать жестко": Лисовой заявил о необходимости смены культуры в учебных заведениях

Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что учитывает мнение общественности. В частности, читает сообщения, которые ему пишут родители, педагоги и ученики.

Он подчеркнул, что эти сообщения-комментарии глубокие и профессиональные. При этом Лисовой хочет наладить практику такой коммуникации с общественностью.

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Лисовой заявил о необходимости смены культуры в учебных заведениях

При этом глава МОН подчеркнул, что чиновники будут создавать определенные возможности для коммуникации, а также инструменты оценки качества учебных заведений. А общины уже сами будут решать, пользоваться ли ими.

Спускать какие-либо решения на школы мы не можем. Ведь стремимся изменить культуру в учебных заведениях. До сих пор есть последствия тоталитарной культуры: когда образование готовило винтики для системы, где командно-административная форма общения была нормой,

– заявил глава МОН.

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Однако по вопросу использования украинского языка в учебных заведениях методы должны быть жесткими. Закон Украины о языке, подчеркнул министр, нужно выполнять неукоснительно. За этим должно следить руководство учебного заведения.

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