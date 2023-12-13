Школы должны выполнять языковое законодательство: Креминь обнародовал рекомендации
Учителя в Украине все чаще используют именно украиноязычные материалы. Родители больше удовлетворены обеспечением функционирования государственного языка в образовательных учреждениях.
Учащиеся при этом чаще используют украинский язык в интернете. Также меньше потребляют русскоязычный контент.
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Как учебные заведения должны популяризировать украинский язык
Так, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подчеркнул, что школы должны неукоснительно выполнять языковое законодательство. И вместе с Государственной службой качества образования Украины подготовил рекомендации для школ.
Языковой омбудсмен при этом убежден, что в учебных заведениях стоит:
- осовременить методики преподавания и материально-техническую базу;
- обновить библиотеки;
- поддерживать украиноязычную среду;
- расширить сеть украиноязычных курсов;
- популяризировать украинский язык через социальную рекламу;
- увеличить количество часов на изучение украинского языка и литературы;
- усилить контроль за соблюдением законодательства.
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Каких рекомендаций следует придерживаться
Поэтому школы и педагоги должны придерживаться следующих рекомендаций:
- основатели учебных заведений должны расширить сеть курсов по изучению украинского языка, поощрять директоров лучше популяризировать украинский язык;
- поддерживать инициативы по организации языковых курсов, разговорных клубов, учебных платформ.
- Институты последипломного педагогического образования должны усилить подготовку учителей по украинскому языку и украинской литературе и тому подобное.
Школы при этом должны обеспечить развитие интерактивных методик преподавания и создать благоприятную языковую среду для популяризации украинского языка и во внеурочных мероприятиях. Педагоги также должны рекомендовать родителям совершенствовать свой украинский вместе с детьми и т.д.