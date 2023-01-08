Цифра впечатляет: сколько школьников и педагогов из Украины до сих пор за границей
Источник:МОН
За границей из-за полномасштабной войны находится около полумиллиона учеников из Украины. Также более 10 тысяч учителей.
В своем отчете в Минобразования сообщили, что почти 11 тысяч педагогов еще находятся за границей. Такие цифры по состоянию на 24 декабря 2022 года.
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Сколько учителей из Украины до сих пор находится за границей
По данным МОН, это почти на 17 тысяч детей больше, чем в ноябре 2022 года.
Количество педагогов, наоборот, уменьшилось: в ноябре за границей насчитывали более 11,3 тысячи педагогов.
К слову, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по состоянию на 20 декабря 2022 года количество украинцев, пересекших границу со странами ЕС с 24 февраля 2022 года, составляет более 16,6 миллиона человек.
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Какими навыками овладели украинские школьники за границей
На сегодняшний день в 14 странах мира более 2 тысяч учеников 6 – 11 классов завершили обучение и получили навыки:
- финансовой и компьютерной грамотности;
- эмоционального интеллекта;
- эффективной коммуникации;
- креативного мышления;
- лидерства;
- стрессоустойчивость;
- гибкости в принятии решений
Также ученики приобрели умение сознательно определить профессию мечты и строить собственную траекторию дальнейшего обучения и карьеры.