Образование как вызов: как будут учиться ученики в разных регионах Украины с 1 сентября
1 сентября стартует новый учебный год в школах Украины. Ученики будут получать образование в рамках разных учебных форматов – в зависимости от ситуации безопасности.
Залогом очного обучения является надежное укрытие в школе. Все же решение об учебном формате принимается на местах. Как будут получать образование школьники в разных регионах Украины в учебном году 2023 – 24, рассказывает 24 Канал.
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Как будут учиться ученики в разных регионах Украины
- Киев и область
Большинство школьников столицы будут учиться офлайн. Дистанционно будет работать всего несколько школ Киева, где нет укрытия и альтернативного рядом. Очно образование будет получать 240 тысяч школьников. В КГГА при этом уточнили, что 417 школ из 420 имеют укрытие. Там есть около 190 тысяч мест.
Что интересно, в Киеве могут ввести вторую учебную смену в школах или переменную офлайн/онлайн-учебу. Однако только для учеников старших классов. Ученики начальной школы будут учиться офлайн.
В новом учебном году в Киевской области будет работать 627 школ, из которых 608 – в формате офлайн и 19 – дистанционно.
- Львов и область
Все школы Львова с 1 сентября будут работать в очном формате. Если школа не имеет собственного укрытия, дети будут ходить в хранилище, расположенное неподалеку, рассказал руководитель управления образования Андрей Закалюк. Во Львове есть 127 школ, из которых 116 имеют свои укрытия.
На Львовщине только 7 школ из 1093 начнут новый учебный год в дистанционном формате из-за отсутствия укрытий, сообщил руководитель ОВА Максим Козицкий. Всего в области более 294 тысячи учеников.
- Одесса
В новом учебном году в школах Одессы будет очно получать образование около 60 тысяч учеников. Преимущественно они пойдут в те школы, которые имеют укрытие, рассказала глава городского департамента образования и науки Елена Буйневич. Оффлайн будут проходить только уроки, требующие большего контакта ученика с учителем. Это такие как математика, физика, химия, иностранный язык. В начальной школе большинство предметов будут изучать очно. К слову, в Одессе функционирует 121 школа.
- Днепр и область
В Днепропетровской области родители выбирают формат обучения детей из трех возможных вариантов – смешанный, дистанционный или офлайн. Все же школы Днепра с 1 сентября должны перейти на смешанную форму обучения, сообщила заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики ГТД Елена Яковенко. К слову, в содержимом 116 школ имеют укрытие.
- Кривой Рог
С 1 сентября ученики Кривого Рога продолжают дистанционную форму обучения, сообщил заместитель городского головы Сергей Милютин. Однако по желанию родителей дети смогут получать офлайн-консультации с учителями. Расписание преподаватели будут согласовывать с родителями и учениками, рассказали в одном из учебных заведений города. Всего в Кривом Роге будут учиться дистанционно около 67 тысяч школьников.
- Харьков и область
В Харьковской области к началу образовательного процесса 1 сентября готовятся 664 школы. У них будет получать образование около 220 тысяч детей. Учебные заведения могут проводить офлайн-обучение при наличии надежного укрытия, подчеркнул глава ОВА Олег Синегубов.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе сформировали 60 классов, в которых школьники будут учиться в рамках смешанного формата. Они рассчитаны на 1003 ребенка. В городе, кстати, обустраивают помещение для обучения школьников на пяти станциях метро.
- Тернопольщина
В Тернопольской области более 107 тысяч учеников будут учиться очно в школах с 1 сентября. Однако, есть 8 учебных заведений, где обучение будет проходить онлайн, сообщила руководитель департамента образования и науки Тернопольской ОВА Ольга Хома.
Херсонщина
Обучение в школах Херсона будет проходить онлайн из-за постоянных обстрелов со стороны России. В таком формате будут учиться почти 69 тысяч школьников в 190 учебных заведениях, сообщил заместитель начальника Херсонской ОВА Ярослав Шанько.
Полтавщина
На Полтавщине с 1 сентября в школы пойдут почти 136 тысяч учеников. Так, дети в области будут получать знания в 522 школах, сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин. По его словам, общины приложили немало усилий, чтобы школы были максимально обеспечены укрытиями. На сегодняшний день этот показатель составляет почти 96%.
Запорожская область
В Запорожской области учебный год стартует в дистанционном формате. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации безопасности. По словам главы ОВА Юрия Малашко, 61% учебных заведений в области имеет простейшие укрытия, но ситуация с безопасностью не позволяет начать смешанную форму обучения.
Николаевщина
К очной учебе в Николаевской области по состоянию на 17 августа 2023 года подготовили 75 учебных заведений. Все же с 1 сентября в области ученики будут преимущественно учиться дистанционно с учетом сложной ситуации безопасности, сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
- Сумщина
В Сумской области 84% образовательных учреждений имеют укрытие. По словам директора областного департамента образования и науки Виктории Гробовой, обучение в области будет проходить по очной, смешанной и дистанционной форме. Если будет разрешать безопасность, наличие, оснащение укрытий, а также наличие охранной системы, школа будет работать по очной или смешанной форме обучения. В общинах, указанных в приказе Минреинтеграции (17 общин, находящихся в зоне возможных боевых действий), форма обучения будет дистанционной, уточнила Гробовая.
- Черкасская область
В Черкасской области 8 школ не откроют двери для своих учеников 1 сентября из-за отсутствия хранилищ, рассказал руководитель ОВА Игорь Табурец. В общей сложности в области 95,5% школ обеспечены укрытиями. Это позволит детям учиться очно или в смешанном формате.
- Хмельницкая область
30% образовательных учреждений Хмельницкой области в новом учебном году будут работать в дистанционном формате из-за ненадлежаще обустроенных укрытий. Об этом рассказал заместитель начальника областной военной администрации Владимир Юрьев. И уточнил: в области есть 841 заведение, в котором оборудованы укрытия, это 70%. 90 школ будет работать онлайн.
- Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске с 1 сентября 2023 все школьники будут учиться очно, сообщил городской голова Руслан Марцинкив. По его словам, самая большая проблема была в расширении количества мест в укрытиях в школах.
- Луганщина
141 учебное заведение Луганщины будет работать в этом учебном году. Среди них – 83 школы, сообщила Луганская ОВА. Все эти школы будут работать дистанционно.
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- Кропивницкий и Кировоградская область
Образовательные заведения области будут работать преимущественно офлайн. Часть – по смешанному формату. Форматы определяют власть на местах и педагоги. Информирование родителей – обязательно, сообщил глава области Андрей Райкович.
В Кропивницком есть 38 школ. У них учатся почти 26 тысяч учеников, рассказала руководительница управления образования горсовета Лариса Костенко. Чисто дистанционного обучения, как было раньше, не будет, уточнила она. То есть ученики будут не все дни в школе. Например, четыре дня в пределах графика. Форму обучения любая школа может определять без помощи других.
- Закарпатская область
- Волынь
- Черновцы и область
С сентября в Черновицкой области 80% школ, садиков и вузов будут работать в очном формате. В остальных учебных заведениях учеба будет проходить по смешанной форме, сообщил начальник ОВА Руслан Запаранюк.
Так, 28 из 45 школ Черновцов с сентября будут работать очно. В других школах дети будут учиться по смешанной форме или в две смены, в зависимости от количества детей и площади хранилищ, сообщила начальница управления образования горсовета Ирина Ткачук.
- Черниговщина
- Винницкая область
23 школы в Винницкой области этого учебного года будут работать дистанционно, остальные 596 – в смешанном формате, рассказал заместитель начальника управления областного департамента гуманитарной политики Анатолий Калетник.
- Донецкая область
По информации ОГА, в новом учебном году в Донецкой области начнут работать 275 школ. У них будет учиться ориентировочно 92 тысяч учеников. Обучение будет продолжаться в дистанционном режиме.
- Житомир
В Житомире с 1 сентября 90% детей будут учиться в автономном режиме. Очно на обучение с 1 сентября выходит почти 30 тысяч учеников, рассказали в департаменте образования Житомирского горсовета.