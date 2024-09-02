"Доказательства устойчивости": Зеленский обратился к украинцам по случаю старта учебного года

В Украине 2 сентября официально стартовал новый учебный год в школах. Продлится он до 30 июня 2025 года.

Сегодня ученики и большинство студентов возвращаются на учебу. Ранее продолжались дискуссии о том, чтобы позвать школьников на обучение в августе, но Кабмин не согласовал эту идею.

Смотрите также Обучение по-новому: что изменится для школьников и учителей в новом учебном году

Зеленский обратился к украинцам по случаю старта обучения в школах

Президент Украины Владимир Зеленский отметил: сегодня Украина начинает новый учебный год – несмотря на войну, несмотря на все вызовы.

Сегодня для миллионов наших украинских детей, семей, учителей – один из самых главных дней года,

– отметил глава государства.

И подчеркнул: благодарен всем, кто сделал возможным этот учебный год для Украины: всем учителям, которые работают в нашем государстве, и каждому, кто защищает наши города и села.

Украина делает все, чтобы дать детям как можно больше возможностей. И все наши школы, все высшие учебные заведения, которые сегодня работают, – это доказательства стойкости нашего народа и силы Украины,

– резюмировал Зеленский.