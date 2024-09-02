Сегодня ученики и большинство студентов возвращаются на учебу. Ранее продолжались дискуссии о том, чтобы позвать школьников на обучение в августе, но Кабмин не согласовал эту идею.
Смотрите также Обучение по-новому: что изменится для школьников и учителей в новом учебном году
Зеленский обратился к украинцам по случаю старта обучения в школах
Президент Украины Владимир Зеленский отметил: сегодня Украина начинает новый учебный год – несмотря на войну, несмотря на все вызовы.
Сегодня для миллионов наших украинских детей, семей, учителей – один из самых главных дней года,
– отметил глава государства.
И подчеркнул: благодарен всем, кто сделал возможным этот учебный год для Украины: всем учителям, которые работают в нашем государстве, и каждому, кто защищает наши города и села.
Украина делает все, чтобы дать детям как можно больше возможностей. И все наши школы, все высшие учебные заведения, которые сегодня работают, – это доказательства стойкости нашего народа и силы Украины,
– резюмировал Зеленский.
- Ранее мы информировали о том, что 2 сентября в школах Украины состоится первый урок. На какую тему его проведут, читайте по ссылке.