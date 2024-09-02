Сьогодні учні й більшість студентів повертаються на навчання. Раніше тривали дискусії щодо того, аби покликати школярів на навчання у серпні, але Кабмін не погодив цю ідею.

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Зеленський звернувся до українців з нагоди старту навчання у школах

Президент України Володимир Зеленський наголосив: сьогодні Україні розпочинає новий навчальний рік – попри війну, попри всі виклики.

Сьогодні для мільйонів наших українських дітей, сімей, вчителів – один з найголовніших днів року,

– зауважив глава держави.

І наголосив: вдячний усім, хто зробив можливим цей навчальний рік для України: усім вчителям, які працюють у нашій державі, і кожному, хто захищає наші міста і села.

Україна робить усе, щоб дати дітям якнайбільше можливостей. І всі наші школи, всі вищі навчальні заклади, які сьогодні працюють, – це докази стійкості нашого народу та сили України,

– резюмував Зеленський.