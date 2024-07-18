Когда стартует новый учебный год в гимназиях и лицеях Ривненщины
Источник:Суспильное
Новый учебный год в гимназиях и лицеях Ривненской области должен стартовать 2 сентября. Формат обучения будет зависеть от наличия укрытий.
За парты сядет около 15 тысяч первоклассников, отметил глава Департамента образования и науки в области Петр Коржевский. И рассказал, как идет подготовка к учебному году.
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Когда стартует обучение на Ровенщине
Чиновник отметил: 1 сентября приходится на выходной день, следовательно, учебный год начинается в первый после него рабочий день.
Продолжительность каникул в учебных заведениях в течение учебного года не может составлять менее, чем 30 календарных дней,
– напомнил Коржевский.
Сколько первоклассников пойдут в школы
Гимназии и лицеи Ровенской области примут на обучение более 15 тысяч первоклассников. Это больше, чем в прошлом году.
Это ориентировочно на две тысячи больше, чем в прошлом году. Родители должны знать, что проводить соревнования, чей ребенок будет лучше подготовлен к обучению в учебном заведении, не стоит. В дальнейшем педагогическому работнику придется выравнивать знания детей,
– подчеркнул чиновник.
И добавил, что надо дать детям возможность отдохнуть, подготовиться к школе и не устраивать соревнования.
- Ранее мы информировали о том, в каких городах Украины новый учебный год стартует уже в августе. Об этом читайте по ссылке.