За парты сядет около 15 тысяч первоклассников, отметил глава Департамента образования и науки в области Петр Коржевский. И рассказал, как идет подготовка к учебному году.

Смотрите также "От решений зависит наше "завтра": Садовый заявил, что обучение в школах Львова стартует в августе

Когда стартует обучение на Ровенщине

Чиновник отметил: 1 сентября приходится на выходной день, следовательно, учебный год начинается в первый после него рабочий день.

Продолжительность каникул в учебных заведениях в течение учебного года не может составлять менее, чем 30 календарных дней,

– напомнил Коржевский.

Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!

Сколько первоклассников пойдут в школы

Гимназии и лицеи Ровенской области примут на обучение более 15 тысяч первоклассников. Это больше, чем в прошлом году.

Это ориентировочно на две тысячи больше, чем в прошлом году. Родители должны знать, что проводить соревнования, чей ребенок будет лучше подготовлен к обучению в учебном заведении, не стоит. В дальнейшем педагогическому работнику придется выравнивать знания детей,

– подчеркнул чиновник.

И добавил, что надо дать детям возможность отдохнуть, подготовиться к школе и не устраивать соревнования.