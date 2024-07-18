За парти сяде близько 15 тисяч першокласників, зазначив очільник Департаменту освіти і науки в області Петро Коржевський. І розповів, як триває підготовка до навчального року.

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Коли стартує навчання на Рівненщині

Чиновник зауважив: 1 вересня припадає на вихідний день, отже, навчальний рік розпочинається в перший після нього робочий день.

Тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше, ніж 30 календарних днів,

– нагадав Коржевський.

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Скільки першокласників підуть у школи

Гімназії та ліцеї Рівненщини приймуть на навчання понад 15 тисяч першокласників. Це більше, ніж торік.

Це орієнтовно на дві тисячі більше, ніж торік. Батьки повинні знати, що проводити змагання, чия дитина буде краще підготовлена до навчання у закладі освіти, не варто. Надалі педагогічному працівнику доведеться вирівнювати знання дітей,

– наголосив чиновник.

І додав, що треба дати дітям можливість відпочити, підготуватися до школи й не влаштовувати змагання.