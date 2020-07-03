Клейтон Ворд несколько лет работал водителем школьного автобуса в штате Массачусетс. Но после разговоров с учениками он решил стать учителем. Сейчас мужчина выпускается из колледжа и планирует наконец пойти на работу в школу.

Клейтон всегда любил историю и за рулем автобуса частенько рассказывал детям интересные факты. Так, однажды ученики признались, что хотели бы, чтобы он был их учителем, пишет издание Cbsnews.

Интересно Абитуриенты на Кировоградщине толкали автобус, чтобы успеть на ВНО – видео

Эти слова очень растрогали мужчину, и он решил сменить профессию и стать учителем. Поэтому, Ворд несколько лет назад вернулся к учебе в колледже.

"Я решил вернуться к учебе после разговора об истории со старшеклассниками, которых я вез в школу. Это меня так вдохновило, особенно, когда они сказали, что я должен быть их учителем", – признается Клейтон.



Клейтон Ворд закончил колледж / Фото Fox Carolina

Теперь он выпускник и с нетерпением ждет, когда сможет устроиться на работу. Когда ученики, с которыми он общался, узнали, что их любимый водитель вернулся к учебе, они стали поддерживать его.

Отметим, что ранее Клейтон учился в колледже – около 10 лет назад, но так и не смог закончить его. А устроился водителем работать благодаря своим родителям, которые являются владельцами компании школьных автобусов.

Своему решению изменить карьеру Ворд обязан ученикам. Поэтому мужчина искренне поблагодарил их: "вы так много для меня значите. Я благодарю вас за каждый раз, когда мы могли говорить. Это дало мне больше драйва и амбиций вернуться к учебе".