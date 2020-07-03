Клейтон Ворд кілька років працював водієм шкільного автобуса в штаті Массачусетс. Але після розмов з учнями він вирішив стати вчителем. Зараз чоловік випускається з коледжу і планує нарешті піти на роботу до школи.

Клейтон завжди любив історію і за кермом автобусу частенько розповідав дітям цікаві факти. Так, одного разу учні зізналися, що хотіли б, аби він був їх вчителем, пише видання Cbsnews.

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Ці слова дуже зворушили чоловіка і він вирішив змінити фах та стати вчителем. Тож, Ворд кілька років тому повернувся до навчання в коледж.

"Я вирішив повернутися до навчання після розмови про історію зі старшокласниками, яких я віз до школи. Це мене так надихнуло, особливо, коли вони сказали, що я повинен бути їхнім учителем", – зізнається Клейтон.



Клейтон Ворд закінчив коледж / Фото Fox Carolina

Тепер він випускник і з нетерпінням чекає, коли зможе влаштуватися на роботу. Коли учні, з якими він спілкувався, дізналися, що їхній улюблений водій повернувся до навчання, вони почали підтримувати його.

Зазначимо, що раніше Клейтон навчався в коледжі – близько 10 років тому, але так і не зміг закінчити його. А водієм чоловік влаштувався працювати завдяки своїм батькам, які є власниками компанії шкільних автобусів.

Своєму рішенню змінити кар’єру Ворд завдячує учням. Тому чоловік щиро подякував їм: "Ви так багато для мене означаєте. Я дякую вам за кожен раз, коли ми могли говорити. Це дало мені більше драйву та амбіцій повернутися до навчання".