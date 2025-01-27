Обучение школьников на временно оккупированных территориях вызывает беспокойство. Известно, что к преподаванию привлекают людей без высшего образования и надлежащей подготовки.

В школах оккупированных украинских городов профильные предметы преподают лица без высшего образования. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на сообщение ресурса "Желтая Лента".

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Как готовят учителей на ВОТ и другие "нововведения"

Ресурс "Желтая Лента" рассказывает, что на ВОТ ощущается кадровый голод среди педагогов. В школах оккупированных городов: например Луганская, Бердянска и Донецка – уроки проводят люди без высшего образования, преподавая ученикам профильные предметы.

Чтобы преодолеть эту проблему, привлекают всех желающих. Обязательное требование – пройти трехмесячный курс обучения. Из этого времени один месяц выделяют на изучение психологии, а два – на освоение профильного предмета. Речь идет, в частности, о физике, математике и биологии. То есть, важные предметы, требующие специальных знаний, преподают абсолютно некомпетентные в соответствующей науке люди, которые могут и не понимать данный предмет.

Важнее в кадровом отборе есть люди для различных идеологических предметов направления "разговоров о важном", а другие – достаточно знать поверхностно.

Ранее ресурс сообщал, что на оккупированной Херсонщине учителей сельских школ заставляют докладывать директорам о политических взглядах учеников и их родителей. Такое указание на текущий семестр получил ряд школ региона от так называемых "навигаторов детства".

В частности, известно, что в Геническе под видом "психологической помощи" в школы начали наведываться сотрудники оккупационной полиции. Которые в разговорах с младшими школьниками узнают о политических взглядах родителей, родственников, соседей и их отношение к российским военным. Эти визиты активизировались с началом 2024 – 2025 учебного года. Сейчас есть информация о похожих ситуациях в Скадовске, а также в Крыму.