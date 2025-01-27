У школах окупованих українських міст профільні предмети викладають особи без вищої освіти. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на повідомлення ресурсу "Жовта Стрічка".

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Як готують вчителів на ТОТ та інші "нововведення"

Ресурс "Жовта Стрічка" розповідає, що на ТОТ відчувається кадровий голод серед освітян. У школах окупованих міст: як-от Луганська, Бердянська та Донецька – уроки проводять люди без вищої освіти, викладаючи учням профільні предмети.

Щоб подолати цю проблему залучають, усіх охочих. Обов'язкова вимога – пройти тримісячний курс навчання. З цього часу один місяць виділяють на вивчення психології, а два – на опанування профільного предмета. Ідеться, зокрема, про фізику, математику та біологію. Тобто, важливі предмети, що потребують спеціальних знань, викладають абсолютно недотичні до відповідної науки люди, які можуть і не розуміти даний предмет.

Важливішими у кадровому відборі є люди для різних ідеологічних предметів напряму "разговоров о важном", а інші – достатньо знати поверхово.

Раніше ресурс повідомляв, що на окупованій Херсонщині вчителів сільських шкіл змушують доповідати директорам про політичні погляди учнів та їх батьків. Таку вказівку на поточний семестр отримала низка шкіл регіону від так званих "навігаторів дитинства".

Зокрема, відомо, що у Генічеську під виглядом "психологічної допомоги" до шкіл почали навідуватися співробітники окупаційної поліції. Які у розмовах з молодшими школярами дізнаються про політичні погляди батьків, родичів, сусідів та їх ставлення до російських військових. Ці візити активізувалися з початком 2024 – 2025 навчального року. Наразі є інформація про схожі ситуації в Скадовську, а також у Криму.