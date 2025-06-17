Лучшие учителя со всей страны и эксперты будут дискутировать во Львове об образовании для жизни
- Фестиваль "Учителя будущего" состоится во Львове 19 – 20 июня с участием ведущих педагогов и экспертов.
- Запланировано более 250 мероприятий, включая лекции, дискуссии и презентации с известными украинскими и мировыми спикерами.
- 24 Канал является медиапартнером фестиваля.
Львов снова собирает лучших педагогов страны и экспертов на фестиваль. Мероприятие "Учителя будущего" состоится 19 – 20 июня.
В это время территория !FESTrepublic станет эпицентром живых педагогических дискуссий для реальных изменений в сфере образования Украины. Об этом информирует 24 Канал.
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Лучшие учителя соберутся во Львове на фестиваль
В этом году фестиваль празднует свой пятый юбилей. Он традиционно собирает проактивных педагогов страны для разговора о главном – образовании для жизни. Именно так звучит фокус-тема "Учителя будущего 2025".
Гостей мероприятия ждут разнообразные активности в рамках 13 тематических направлений: от философии образования и дошкольного, НУШ и старшей профильной школы – до цифровой трансформации, педагогического лидерства и инклюзии и тому подобное.
Во Львове состоится фестиваль "Учителя будущего 2025" / фото организаторов
В программе предусмотрели в целом более 250 лекций, мастер-классов, дискуссий, презентаций и интерактивов с ведущими мировыми и украинскими экспертами. Среди них:
- министр образования и науки Украины Оксен Лисовой;
- основатель исследования PISA Андреас Шляйхер;
- доктор философских наук Наталья Кривда;
- экс-министр образования Лилия Гриневич;
- телеведущий и общественный деятель Александр Педан;
- глава парламентского комитета по вопросам образования Сергей Бабак;
- директор УЦОКО Татьяна Вакуленко и другие.
Среди топовых событий – также дискуссия с учителями-военными о героизме в школьном контексте, выступление одного из самых влиятельных культурных менеджеров страны, основателя театра "Дах" Влада Троицкого о роли искусства в противодействии манипуляциям и формировании диалога в обществе, разговор предпринимателя Юрка Назарука с писателем Андреем Любкой о том, "что не надо читать", дискуссия о работе с подростками с медийным учителем физики и информатики Русланом Цыганковым.
Посетителей ждут также презентации книг и автограф-сессии военнослужащей, парамедика Юлии Паевской (Тайры) и президента Профессиональной ассоциации детских аналитических психологов Екатерины Гольцберг.
Обратите внимание! 24 Канал є медиапартнером фестиваля "Учителя будущего" 2025.
Заметим, что организатором мероприятия является "Освитория" – это неприбыльный общественный союз, который с 2013 года помогает реформировать и развивать образование в Украине.
Подробную программу фестиваля можно найти здесь.
- Напомним, что в прошлом году около двух тысяч педагогов со всей нашей страны собрались на это крупнейшее образовательное событие.