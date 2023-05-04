В Украине могут создать "Гвардию учителей": что задумало МОН

Этих педагогов хотят объединить в "Гвардию учителей". Также идет обсуждение создания условий украинизации нашими педагогами граждан, годами находившихся в российской оккупации. Проблема также в том, что не все возвращающиеся из оккупации украинцы поддерживают действия нашего государства.

По словам нардепа, вице-премьер-министр Ирина Верещук и глава МОН Оксен Лисовой уже обсудили конкретные шаги, которые Украина должна предпринять ради идеологического и ментального возвращения граждан после деоккупации.

Кстати, не всем понравилась идея названия "Гвардия учителей". Некоторые украинцы считают ее "советской".

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