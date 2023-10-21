Соответствующий порядок формирования кадрового резерва таких педагогов приняло правительство Украины. Резерв сформируют для садиков, школ, училищ и заведений внешкольного образования.

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Будут отражать педагогов для такой работы на добровольной основе. Приоритетом для назначения на должность будут ветераны войны, переселенцы, лица, занимавшие эту должность до оккупации и освобожденные пленные.

Сформированный кадровый резерв позволит оперативно реагировать и вовремя обеспечивать учебные заведения необходимыми специалистами.

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