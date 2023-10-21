Відповідний Порядок формування кадрового резерву таких освітян ухвалив уряд України. Резерв сформують для дитсадків, шкіл, училищ та закладів позашкільної освіти.

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Відбиватимуть освітян для такої роботи на добровільній основі. Пріоритет для призначення на посаду матимуть ветерани війни, переселенці, особи, які обіймали цю посаду до окупації та звільнені полонені.

Сформований кадровий резерв дасть можливість оперативно реагувати й вчасно забезпечувати навчальні заклади необхідними фахівцями.

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