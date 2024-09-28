Каких учителей-предметников сейчас не хватает в Украине
В Украине на сегодня нет избыточного количества учителей по какому-то предмету. Наоборот: по определенным предметам не хватает педагогов.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив, передает УП. И назвал, какие учителя-предметники – в дефиците.
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Учителей по каким предметам не хватает в Украине
Сташкив заявил, что это на самом деле очень непростой вопрос о дефиците учителей-предметников.
По регионам есть различия в том, каких учителей не хватает,
– уточнил он.
И добавил: но точно нет избытка учителей по какому-то предмету.
Согласно данным, которые мы имеем от областей, не хватает, учителей физики, химии, иностранного языка, а также школьных психологов,
– сообщил чиновник.
В целом, по его словам, тенденция такая.
Интересно! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой недавно заявил, что в нашем государстве наблюдают нехватку учителей в школах. Больше всего не хватает педагогов по трем предметам. Речь идет об учителях информатики, математики, английского языка.
- Напомним, что Андрей Сташкив также рассказал, что в Украине уже разработали кадровый резерв учителей. Однако пока он не функционирует полноценно, ведь его создавали под деоккупированные территории в 2023 году. Детали читайте по ссылке.