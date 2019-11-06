Учителя получат 30% надбавки к зарплате, – Новосад

В проект государственного бюджета-2020 заложено 30% гарантированной надбавки за престижность. На это в правительстве дополнительно выделили 2,2 миллиарда гривен.

Надбавку будут получать учителя во всех регионах, об этом рассказала министр образования Анна Новосад.

Похоже: Зарплаты педагогов вырастут: что правительство заложило в бюджет

По словам чиновницы, Министерство банально недоплачивало заработную плату учителям последние 4 года.

На сегодня это (решение) позволит всем без исключения регионам выплачивать полную надбавку за престижность в размере 30%, а не играться надбавками, как это любят делать на местах,

— рассказала Анна Новосад.

В целом на образование в 2020 году правительство заложило 145,1 миллиарда гривен:

Подробнее о бюджете: Проект Госбюджета-2020 внесли в Раду ко второму чтению: основные цифры

Расходы на образование должны вырасти / инфографика: 24 канал

Сколько учителя зарабатывают сейчас?

Согласно данным министерства образования, в 2018 году средняя заработная плата в сфере образования составила 7176 гривен.