Вчителі отримають 30% надбавки до зарплати, – Новосад
В проєкт державного бюджету-2020 закладено 30% гарантованої надбавки за престижність. На це в уряді додатково виділили 2,2 мільярда гривень.
Надбавку отримуватимуть вчителі в усіх регіонах, про це розповіла міністерка освіти Ганна Новосад.
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За словами посадовиці, міністерство банально недоплачувало заробітну плату вчителям останні 4 роки.
На сьогодні це (рішення) дозволить усім без виключення регіонам виплачувати повну надбавку за престижність у розмірі 30%, а не гратися надбавками, як це люблять робити на місцях,
— розповіла Ганна Новосад.
Загалом на освіту у 2020 році уряд заклав 145,1 мільярда гривень:
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Видатки на освіту повинні зрости / інфографіка: 24 канал
Скільки вчителі заробляють зараз?Згідно з даними міністерства освіти, у 2018 році середня заробітна плата у сфері освіти становила 7176 гривень.