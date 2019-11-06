Вчителі отримають 30% надбавки до зарплати, – Новосад

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В наступному році сфера освіти матиме краще фінансування
В наступному році сфера освіти матиме краще фінансування / Час для дій

В проєкт державного бюджету-2020 закладено 30% гарантованої надбавки за престижність. На це в уряді додатково виділили 2,2 мільярда гривень.

Надбавку отримуватимуть вчителі в усіх регіонах, про це розповіла міністерка освіти Ганна Новосад.

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За словами посадовиці, міністерство банально недоплачувало заробітну плату вчителям останні 4 роки.

На сьогодні це (рішення) дозволить усім без виключення регіонам виплачувати повну надбавку за престижність у розмірі 30%, а не гратися надбавками, як це люблять робити на місцях,
— розповіла Ганна Новосад.

Загалом на освіту у 2020 році уряд заклав 145,1 мільярда гривень

Детальніше про бюджет: Проєкт Держбюджету-2020 внесли у Раду до другого читання: основні цифри


Видатки на освіту повинні зрости / інфографіка: 24 канал

Скільки вчителі заробляють зараз?Згідно з даними міністерства освіти, у 2018 році середня заробітна плата у сфері освіти становила 7176 гривень.

Теги: Бюджет 2020 Освіта Освіта в Україні Ганна Новосад Міністерство освіти України
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