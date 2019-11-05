Зарплати освітян зростуть: що уряд заклав у бюджет

Зарплати всіх освітян повинні зрости на 9% вже в наступному році. Також вчителі зі стажем роботи до 10 років отримають заохочувальну виплату в розмірі 10 прожиткових мінімумів, тобто 21 тисячі гривень.

Про такі виплати для освітян було анонсовано на урядовій пресконференції, де презентували державний бюджет на 2020 рік.

Детальніше про виплати на освіту: Бюджет 2020: підтримка реформ та збільшення фінансування – що пообіцяли в уряді для сфери освіти

Планується, що таку додаткову виплату отримають 73,9 тисяч працівників сфери освіти.

Молодий вчитель в 2019 році в середньому отримує майже на 3 тисячі гривень в місяць менше ніж його досвідчені колеги.

Скільки зараз заробляють вчителі в Україні ?

5410 гривень на місяць заробляє вчитель зі стажем до 10 років;

8182 гривень заробляють педагоги з 30-річним стажем.

Важливо: Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті- 2020

Скільки в Україні вчителів загалом?За даними міністерства освіти, в Україні працює 439 701 вчитель.