Зарплаты педагогов вырастут: что правительство заложило в бюджет

Зарплаты всех педагогов должны вырасти на 9% уже в следующем году. Также учителя со стажем работы до 10 лет получат поощрительную выплату в размере 10 прожиточных минимумов, то есть 21 тысячу гривен.

О таких выплатах для педагогов было сказано на правительственной пресс-конференции, где презентовали государственный бюджет на 2020 год.

Подробнее о выплатах на образование: Бюджет 2020: поддержка реформ и увеличение финансирования – что пообещали в правительстве для сферы образования

Планируется, что такую дополнительную выплату получат 73,9 тысяч работников сферы образования.

Молодой учитель в 2019 году в среднем получает почти на 3 тысячи гривен в месяц меньше, чем его опытные коллеги.

Сколько зарабатывают учителя в Украине?

5410 гривен в месяц зарабатывает учитель со стажем до 10 лет;

8182 гривен зарабатывают педагоги с 30-летним стажем.

Важно: Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в держбюджете-2020

Сколько в Украине учителей в целом?По данным министерства образования, в Украине работает 439 701 учитель.