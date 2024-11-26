В Профсоюзе рассказали, кому из педагогов должны были бы выплатить "учительскую тысячу"

С 1 января 2025 года учителя в Украине будут получать ежемесячную доплату к зарплате –1000 гривен. С сентября эту сумму увеличат до 2000 гривен.

В Профсоюзе работников образования и науки Украины при этом отметили, что доплаты должны получать все работники образовательной сферы на фоне значительного повышения оплаты труда государственных служащих, судей и прокуроров. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Профсоюз работников образования и науки Украины.

Смотрите также Как учитель может зарабатывать больше благодаря педагогическим знаниям

Что говорят в Образовательном профсоюзе об "учительской тысяче"

В Профсоюзе отмечают, что такой подход является несправедливым по отношению ко всем педагогам и распределению материального состояния страны. Соответствующее обращение Профсоюз подал в правительство и парламент ввиду того, что ежемесячную доплату получат только педагоги, которые работают в школах. По их мнению, это несправедливо в отношении воспитателей садиков, училищ, колледжей, вузов и работников внешкольной сферы образования.

В обращении указывают, что сейчас все педагоги работают в одинаковых условиях военного положения. Но одним из самых низких является уровень оплаты труда именно воспитателей садиков, ставки которых – от 6400 до 8500 гривен.

Самый низкий уровень оплаты труда у руководителей кружков и других педагогических работников учреждений внешкольного образования. Их ставка – от 6080 до 7450 гривен.

За пределами бюджетной Программы окажутся также педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования, а также педагогические работники, которые осуществляют образовательный процесс в учреждениях высшего образования. В то же время в бюджете на 2025 год предусмотрены расходы на значительное повышение оплаты труда, в частности государственных служащих, судей, прокуроров, что является несправедливым по отношению к работникам образования и распределения материальных благ страны,

– отметили в обращении.

И добавили: Конституция гарантирует, что бюджетная система Украины строится на принципах справедливого, непредвзятого распределения общественного богатства между гражданами.

При этом в Профсоюзе отмечают, что уже несколько лет подряд в нашем государстве не выполняют гарантии статьи 61 Закона Украины "Об образовании" относительно уровня должностных окладов педагогических и научно-педагогических работников. На год после года окончания военного положения отсрочили действие постановления Кабмина от 10.07.2019 № 822. На следующий 2025 год заморозили на уровне января 2024 года уровень оплаты труда как педагогических, так и других работников образования.