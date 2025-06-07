"Удача" или "вдача" – чего следует желать перед экзаменом и какое значение у этих слов

В украинском языке немало слов, которые имеют похожее звучание, но совершенно разные значения. Поэтому не стоит их путать.

Какое значение у слов "удача" и "вдача" рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Оли Багний.

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Какое значение имеют слова "удача" и "вдача"

В украинском языке существуют слова паронимы – имеют похожее звучание и разное значение. К ним относятся и слова "удача" и "вдача", которые не стоит путать в разговоре. Что же означают эти слова?

Удача – это желаемый результат, успех в определенном деле, счастливый ход обстоятельств для кого-то.

Именно это слово следует использовать, когда вы желаете кому-то удачного решения дела – "Удачі тобі на іспиті!".

Если у вас возникает сомнение, не является ли слово русизмом, то нет, оно – украинское. И смело можно использовать. Кроме того, есть и синонимы – талан (не путаем с талантом) или фарт.

Вдача – это то, что мы называем характером. Слово характер появилось позже и происходит из греческого языка. Удача – это про темперамент, привычки, натуру человека – "Людина рішучої вдачі" или "У мого брата весела вдача".

Поэтому, желают – "удачи", а хвалят – "вдачу".

Что такое "удача", а что "вдача": смотрите видео

И пусть вас не путает, что противоположностью удачи является неудача, такие языковые особенности. По-другому можно сказать – "халепа", "неприємності", "заковика", "нещастя", "негаразди".

Пусть вас всюду сопровождает "удача", и получайте комплименты за свою "вдачу"!