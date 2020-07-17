Министерство образования и науки Украины 15 июля подписало Протокол о сотрудничестве и студенческих обменах с Министерством образования и науки Республики Болгария на следующие четыре года.

Об этом сообщило МОН Украины.

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Отметим, что Протокол предусматривает:

обмен студентами по образовательным степеням "бакалавр" или "магистр";

обмен преподавателями и учеными для стажировки и проведения научно-исследовательской работы;

установление и развитие прямых связей между учебными заведениями двух стран;

обмен учителями для повышения квалификации по преподаванию русского и болгарского языков соответственно.

Как заверил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, этот Протокол продлевает украинско-болгарское дружеское сотрудничество еще на следующие учебные годы и открывает новые горизонты для обеих сторон.

Шкарлет убежден, что сотрудничество этих двух стран в области образования будет развиваться и углубляться и впредь.