Украина и Болгария договорились о студенческих обменах
Министерство образования и науки Украины 15 июля подписало Протокол о сотрудничестве и студенческих обменах с Министерством образования и науки Республики Болгария на следующие четыре года.
Об этом сообщило МОН Украины.
Интересно Как поступить в зарубежные университеты во время карантина: опыт абитуриентки из Киева
Отметим, что Протокол предусматривает:
- обмен студентами по образовательным степеням "бакалавр" или "магистр";
- обмен преподавателями и учеными для стажировки и проведения научно-исследовательской работы;
- установление и развитие прямых связей между учебными заведениями двух стран;
- обмен учителями для повышения квалификации по преподаванию русского и болгарского языков соответственно.
Как заверил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, этот Протокол продлевает украинско-болгарское дружеское сотрудничество еще на следующие учебные годы и открывает новые горизонты для обеих сторон.
Шкарлет убежден, что сотрудничество этих двух стран в области образования будет развиваться и углубляться и впредь.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter